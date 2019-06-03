會晤荷外長談華為 美國務卿：貿易戰只是讓競爭恢復公平

2019-06-03 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今（3）日會晤荷蘭外交部長布洛克（Stef Blok），談論5G新科技相關的國家安全威脅。會後雙方召開聯合記者會，龐皮歐為川普的對中政策進行辯護，表示「只是讓競爭環境回歸公平」。

據《路透》報導，美國國務卿龐皮歐今日會晤荷蘭外交部長布洛克，商研關於5G新科技背後可能產生的國安威脅。會後雙方召開聯合記者會，布洛克擔憂關稅最終都將導致美國及荷蘭的貿易商產生嚴重的損失，認為荷蘭與歐盟都極力的要降低關稅。

對此，龐皮歐為總統川普的對中政策以及貿易戰進行辯護，表示：「我們只是想要讓競爭環境變回公平，我們確信當一切落幕的時候，對彼此而言絕對是雙贏的局面。」

龐皮歐補充：「我們只是擔心西方、美國以及其他進入中國市場的公司，與中國進入西方的公司受到的待遇不相同。」他強調：「中國公司可以來到荷蘭投資，但當荷蘭公司想要去中國投資時，卻被迫必須向共產黨提供資訊，這不能稱作自由貿易。」

據了解，自封殺華為以來，美國總統川普及幕僚已經展開遊說歐洲盟友的計劃，希望他們不要使用華為的產品，而導致國家安全出現「後門」和間諜。

對此，布洛克表示，希望所有盟友都能夠保護共同的國安利益，以及分享敏感情資的能力。但他也表示，雖然荷蘭想要盡力配合盟友的政策，但每個國家都得為自己的國安決策負責。

布洛克說：「我們已經籌畫專家小組來研究5G招標的安全問題。」並補充表示相關招標進度將會於近期公告並展開。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法