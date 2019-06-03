國是訪問抵英 川普飛機未降即惹議 今見王室明談華為

2019-06-03 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於當地時間今（3）日上午9點抵達英國，展開為期3日的國是訪問。稍早川普在飛機上因以推特貼文痛批倫敦市長而引起軒然大波，川普將在今日面會英國王室，明日和即將卸任的首相梅伊（Theresa May）展開會談，主要話題將圍繞「中國華為」及「氣候變遷」。

綜合外媒報導，美國總統川普今（3）日抵達英國，展開為期3天的國是訪問。稍早針對倫敦市長可汗（Sadiq Khan）表示「英國不該為川普準備紅地毯」，川普在美國空軍一號上以推特貼文痛批倫敦可汗為「冷血魯蛇」（stone cold loser），飛機未落地即引起軒然大波。

此外，報導指出，川普也公開表示支持英國保守黨黨魁暨首相候選人約翰森（ Boris Johnson），並表示期待梅伊在脫歐議題上的頭號批評者法拉吉（Nigel Farage）被納入脫歐談判的代表名單之中。

據了解，川普夫婦今日將參觀西敏寺，並與威爾斯親王夫婦在克拉倫斯宮（Clarence House）飲下午茶。晚間將出席伊莉莎白女王在白金漢宮為其舉辦的國宴，並與威廉王子夫婦見面，唯薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）因產後休養中將不出席。

川普明日將與即將下台的英國首相暨保守黨黨魁梅伊會談，主要將商議中國華為問題，以及面對氣候變遷的政策。英國目前准許華為參與非核心5G建設，然美國已經全面將華為列入黑名單。

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