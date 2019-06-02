六四30年》華盛頓郵報：天安門事件塑造現今自大的中國

2019-06-02 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國六四天安門事件即將邁入30週年，中國當局近日以各種手段封鎖相關消息。《華盛頓郵報》1日的專文指出，六四事件塑造出現在獨裁專制的中國，然而同時質疑：中國當局的高壓手段可以維持多久？

中國國家副主席王岐山近日向美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的學者們發表談話，被認為展露出「不可一世」的態度。王岐山表示，歐洲變成一個小而破碎的地區，然而中國變成強大的帝國。

《華郵》指出，王的態度正是現在中國的縮影：極其自信，比30年前更富有，且比以往任何時候都堅信其專制手段政治控制社會輿論的正確性。

1989年5月中旬，逾100萬名來自北京最負盛名大學的學生們聚集在天安門廣場，要求政府「公開透明、解決貪腐問題」，後來有越來越多各行各業的人士加入大學生的行列。然而同年的6月4日，中共出動軍隊屠殺人民，至今確切的死亡數字仍是未知數。

《華郵》評論，六四的流血衝突直接影響了中國時局，中共開始重塑國家，並和人民達成一個潛規則：可以擁有經濟增長，但絕不允許政治自由。隨著中國國家主席習近平執政邁入第7年，這種現象比以往都更加顯著。

習近平控制下的中國不提供異議的閥門，《華郵》引述中國北京大學法學院教授賀衛方的說法，以中國古諺語比喻：「如果打了孩子，你應該讓他哭」。如今中國強制洗腦，試圖抹去人民的集體記憶；習近平不同於他溫和、開放的父親，只想塑造出一個屬於自己的「習式時代」，將中國崛起的優越感轉變成對西方價值觀的敵意。

然而，這樣的「意識形態防火牆」可以持續多久？每年有超過36萬名的中國學生在美國就讀大學，連習近平的女兒都自哈佛大學畢業；哈佛大學1名中國籍教授表示，當學成歸國，這些知識份子不僅帶回技術，也會把思想帶回，改變社會價值觀的框架，中國領導人勢必難以再控制社會的整體思想。甚至有許多高知識份子或富裕的中國人表明「已經受夠了」，每年從中國移民的百萬富翁高達1萬5000人，是其他國家的2倍。

專文文末警告：中國的確可以「建造出越來越高的大壩」，以高壓手段鎮壓人民，但別忘了民意如水，「水位也會越來越高」。

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