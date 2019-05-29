六四太敏感？ 誠品被爆不租場地給華視播紀錄片

2019-05-29 11:13

〔記者劉力仁／台北報導〕下週二為六四天安門事件30週年，華視新聞部製作紀錄片「1989 躁動的理想-台、港、中 30年民主路」，邀請名導魏德聖擔任主持人，原定6月4日下午2點租借松山文創園區誠品電影院首映，簽約前夕誠品臨時通知華視無法借用場地，讓華視相當錯愕、緊急更改地點到華山光點電影院。

誠品：與場館使用規範不符

本報向誠品查證，誠品回應，誠品電影院是藝文活動空間，包括直銷等商業行為、傳教、政治活動，皆與場館使用規範不符。

這部紀錄片呈現1989到2019跨越時空30年的真實影像紀錄，從中國六四天安門事件、台灣野百合學運、太陽花運動、到香港雨傘革命，跨越台、港、中解構不能忘的歷史、省思未來的民主之路。

華視新聞訂於6月4日晚上首播，當天下午先邀請公廣集團部分董事及貴賓在電影院觀賞，董事先收到通知首映地點是在松山文創特區誠品電影院，之後又緊急通知更改地點，整件事曝光。

誠品創立於1989年，跟六四事件同一年，在華人文化圈相當知名，24小時營業模式、內部的溫馨典雅空間，成為許多觀光客來台必訪景點之一，但誠品為進軍中國，自我審查事件並非首次發生，2014年6月，將涉及西藏人權書籍在香港分店下架。員工不滿反彈，誠品還將言論限制條文納入「聘僱契約書」中，限制員工不得對外發表「與公司有關」的言論或文章。

公廣集團董事蔡崇隆表示，台灣的言論自由、出版自由是許多人犧牲生命及自由爭取而來，誠品身為一個文創公司、出版集團，竟然因政治敏感而自我限縮，真是浪費針對的出版自由，另外，誠品對外說不碰觸政治活動，華視只是借場地，又不是請誠品參與主辦六四活動，誠品怕中國就明說，不需要偽善。

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