民團辦六四晚會 邀總統參選人簽署聲明譴責中國

2019-05-31 15:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕華人民主學院、永社、台灣人權促進會等民團將於6月4日晚間7時到9時，在台北市中正紀念堂自由廣場舉行「紀念、抵抗—中國六四事件30週年紀念晚會」，並邀請前總統馬英九、現任總統蔡英文以及有意參選2020年總統大選的參選人與會，並簽署聲明，譴責中國政府武力鎮壓六四。

華人民主學院董事長曾建元表示，30年前六四事件時，台灣就在中正紀念堂，聲援中國的學運。台灣以普世價值關懷中國人權問題，並以此來檢驗台灣的主要政黨能否抵抗中國壓力。

主辦單位指，此次晚會由台北市議員苗博雅與學運領袖林飛帆主持，以「銘記六四、抵抗專制」為主題，喚起世人對六四屠殺的記憶，聲援中國、香港自六四以來爭取民主的抗爭，並提醒台灣人民必須承續百年來的抵抗精神，守護得來不易的民主生活方式。

主辦單位除了邀請2020台灣總統擬參選人參加外，也邀請當選總統前曾長期聲援六四馬英九與會，但馬尚未允諾出席。此外，也會邀請當年組織聲援活動的導演虞戡平、歌曲「歷史的傷口」發起人趙少康、當年參與演唱的立委高金素梅等人，希望他們出席並憶述當年聲援心情與30年後的感想。

這次也規劃邀請目前已經表達參選意願的總統候選人簽署聲明：「我譴責—中華人民共和國政府1989年武力鎮壓民主運動，造成六四慘案」、「我要求—中華人民共和國政府立即公布六四真相，向受害者及其家屬道歉並賠償，並追究當年決策與執行官員的罪責」、「我承諾—將持續以具體行動關注中華人民共和國民主改革」。

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