六四30周年當天辦論壇 AIT：致敬「追求民主喪命之人」

2019-05-30 21:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕六四天安門事件30週年將至，美國在台協會（AIT）今公布將在當天舉行公共論壇，檢視自4月中以來主題為「拓展台灣全球參與」數位對話的討論成果。AIT並表示，此論壇展現網路自由和公民參與的潛力，同時也向30年前於1989年6月4日因追求民主而失去生命的人士致敬。

下週二為六四天安門事件30週年，近期華人民主書院等團體在港台舉辦研討會，許多海外民運人士更從世界各地齊聚台灣，再述六四記憶之外，也研討中國民主運動的未來。

AIT今天傍晚發布，下周二將與數位政委唐鳳、外交部及台灣亞洲交流基金會攜手舉辦一場公共論壇。AIT說明，作為美台40年友誼及合作《AIT@40》全年度活動的一環，AIT處長酈英傑在全年內將就任內的「四個增進」工作優先項目，發表四場大型演講，演講完後便啟動關於該主題的「數位對話」，讓所有人暢所欲言觀點。

酈英傑第一場演講已於4月15日發表，主題聚焦於「增進台灣在全球社會的角色」，演講過後便啟動第一場的「數位對話」。根據AIT官網，另外三個主題演講分別為六月的「增進美台經濟與商業關係」、八月的「增進美台安全合作」與十月的「增進美台人民的關係」。

AIT指出，藉由人工智慧科技，「數位對話」能讓所有人針對主題暢所欲言，所有參與者也有機會就其他人的觀點提供支持。每場「數位對話」結束後，討論論壇將自動產生一份報告，突顯參與者在政策議題上的共識與歧見。透過這個方式，AIT期待運用群眾智慧的力量，提供台灣民眾發聲管道，以分享對美台夥伴關係的期望，也盼對話成果影響未來活動。

而下周二的論壇，將檢視首場「『智』同道合 – 數位對話」討論的成果，主題為台灣在全球社會的參與。酈英傑和外交部次長徐斯儉將致開幕詞，並由台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌進行主題演講。「數位對話」專題討論將由唐鳳主持，AIT、衛福部、外交部及台灣民主基金會代表將深入討論「數位對話」的成果。

AIT今天並表示，該論壇展現網路自由和公民參與的潛力，同時也向30年前於1989年6月4日因追求民主而失去生命的人士致敬。

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