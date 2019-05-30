六四太敏感? 誠品不租場地播紀錄片

2019-05-30

簽約前夕不借了 華視錯愕 臨時改場地辦首播

〔記者劉力仁、張慧雯／綜合報導〕下週二為六四天安門事件三十週年，華視新聞部製作紀錄片「一九八九躁動的理想—台、港、中三十年民主路」，邀請名導魏德聖擔任主持人，原定六月四日下午二點租借松山文創園區誠品電影院首映，簽約前夕誠品臨時通知華視無法借用場地，讓華視相當錯愕、緊急更改地點到華山光點電影院。

記錄六四30週年 省思台港中民主路

這部紀錄片呈現一九八九到二○一九跨越時空三十年的真實影像紀錄，從中國六四天安門事件、台灣野百合學運、太陽花運動、到香港雨傘革命，跨越台、港、中解構不能忘的歷史、省思未來的民主之路。

華視新聞訂於六月四日晚上首播，當天下午先邀請公廣集團部分董事及貴賓在電影院觀賞，日前董事先收到通知首映地點是在松山文創特區的誠品電影院，之後又緊急通知更改地點，整件事才曝光。

疑為進軍中國 自我審查再一樁

誠品創立於一九八九年，跟六四事件同一年，在華人文化圈相當知名，書店首創廿四小時營業模式、溫馨典雅空間，成為許多觀光客來台必訪景點之一。但誠品為進軍中國，自我審查事件並非首次發生，二○一四年六月，將涉及西藏人權的書籍在香港分店下架。有員工不滿反彈，誠品還將言論限制條文納入「聘僱契約書」中，限制員工不得對外發表與公司有關的言論或文章。

誠品︰政治活動與場館使用規範不符

誠品回應，誠品電影院是藝文活動空間，包括直銷等商業行為、傳教、政治活動，皆與場館使用規範不符。

公廣集團董事蔡崇隆表示，台灣的言論自由、出版自由是許多人犧牲生命及自由爭取而來，誠品身為一個文創公司、出版集團，竟然因政治敏感而自我限縮，真是浪費珍貴的出版自由。另外，誠品對外說不碰觸政治活動，但華視只是借場地，又不是請誠品參與主辦六四活動，誠品怕中國就明說，不需要偽善。

媒體改造學社常務理事邱家宜，也是現任的華視、公視董事，直說很驚訝。台灣一向討論六四議題是相當開放、自由的，不久之前，在台北舉辦一場六四的研討會，還有香港媒體前來報導，香港也有許多六四相關座談會、學術研討會，台灣一向被視為言論自由的堡壘，對此議題竟然有人自我限縮，令她很驚訝。

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