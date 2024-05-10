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影片曝！蘋果iPad Pro炎上廣告涉抄襲？15年前LG就有同概念廣告

蘋果7日推出新一代iPad Pro，不過iPad Pro一支名為「Crush」的宣傳影片卻引發爭議。（美聯社）

蘋果7日推出新一代iPad Pro，不過iPad Pro一支名為「Crush」的宣傳影片卻引發爭議。（美聯社）

2024/05/10 16:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果7日推出新一代iPad Pro，不過iPad Pro一支名為「Crush」的宣傳卻引發爭議，廣告中鋼琴、吉他、相機、書本等各種創作工具被工業用油壓機壓碎，最後新一代iPad Pro從中誕生，這個廣告在網路上引發強烈反彈，蘋果被迫出面道歉，宣布撤下廣告，不過相關創意早在15多年前LG就已經使用過了。

綜合外媒報導，最新的iPad Pro「Crush」廣告，蘋果讓工業用油壓機將鋼琴、吉他、相機、書本等各種創作工具壓碎，最後變成了一台iPad Pro，藉此表達iPad Pro可以將這些功能全都濃縮為一體，顯示其功能性。

這個廣告在網路上引發強烈反彈，遭到創作界和藝術界砲轟，認為蘋果不尊重這些工具，許多名人也紛紛跳出來表達不滿，最終蘋果公司營銷傳播副總裁邁倫（Tor Myhren）道歉，稱「我們的目標是鼓勵用戶多元化表達，透過iPad 將其想法變為現實。而這段影片沒有達到這個目標，我們很抱歉。」並決定不在電視上投放這個廣告。

不過這個廣告概念，早在15年前南韓大廠LG就已經拍過了，同樣使用油壓機，將相機、樂器、MP3、音響逐漸壓縮，最後新手機油壓機內出現，在連相機鏡頭爆裂畫面也與iPad Pro這支廣告相似。

這則廣告現在依然放在LG的Youtube頻道上，也意外吸引許多網友新留言，紛紛在底下質疑蘋果抄襲這個概念。

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