為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

肯定AI「碾壓」創意？ 蘋果新款iPad Pro廣告挨批

蘋果7日發表新款iPad Pro。（歐新社）

蘋果7日發表新款iPad Pro。（歐新社）

2024/05/09 19:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕蘋果公司7日舉行產品發表會，播出一支新款iPad Pro廣告，廣告意象為具備人工智慧（AI）功能的新款iPad Pro，取代傳統創作工具。在創意工作者正因AI技術可能威脅創意產業感到憂心之際，這支廣告也立刻遭到批評。

《法新社》9日報導，這支廣告就取名為「碾壓（Crush）」，影片中一台龐大的工業用液壓機，將黑膠唱盤、揚聲器、鋼琴等與人類創造力有關的物品全都碾壓粉碎，最後這些東西全都被一台新款iPad Pro取代。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在社群媒體發布這段廣告影片後，立刻遭到社群媒體用戶批評，對創意界憂心生成式人工智慧技術威脅其前景麻木不仁。

演員休葛蘭（Hugh Grant）發文直言「摧毀人類的體驗，矽谷提供」。另一名X用戶巴洛夫（Judd Baroff）寫道「我不確定『大肆摧毀這個世界所有美好的事物』，真的是你們在設法達到的氛圍」。

許多批評者提到1984年蘋果發表第一部「麥金塔（Mac）」電腦時推出的經典廣告，蘋果以對老大哥丟鐵鎚的叛逆分子自居。X用戶卡多夫（Yuval Kardov）發文說，「40年前，蘋果發表1984年商用電腦做為反對反烏托邦的未來之大膽宣言，現在你們就是那個反烏托邦的未來，恭喜」。

這支廣告時值開發生成式人工智慧機器人ChatGPT、Dall-E的OpanAI公司和其他AI巨頭，正面臨藝術家、出版社提告，指控未經允許擅用作品訓練AI模型。蘋果公司尚未回應《法新社》詢問外界對這支廣告的反應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘋果新款iPad 台製零件佔比激增10倍
2021/06/17 15:11

蘋果新款iPad 台製零件佔比激增10倍
蘋果iPad Pro出招，調研：台廠Mini LED 供應鏈可望受惠
2021/04/21 17:23

蘋果iPad Pro出招，調研：台廠Mini LED 供應鏈可望受惠

美術館南區擁生活機能 新換屋樓珍稀
新iPad Pro太貴 拖累iPad今年出貨衰退2％
2018/11/13 06:00

新iPad Pro太貴 拖累iPad今年出貨衰退2％
蘋果首款AI平板曝光！新iPad Pro採M4晶片、OLED螢幕 股價飆逾3％
2024/04/30 06:43

蘋果首款AI平板曝光！新iPad Pro採M4晶片、OLED螢幕 股價飆逾3％

誰說房車不能有休旅魂？SENTRA改款試駕
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播