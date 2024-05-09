肯定AI「碾壓」創意？ 蘋果新款iPad Pro廣告挨批

蘋果7日發表新款iPad Pro。（歐新社）

2024/05/09 19:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕蘋果公司7日舉行產品發表會，播出一支新款iPad Pro廣告，廣告意象為具備人工智慧（AI）功能的新款iPad Pro，取代傳統創作工具。在創意工作者正因AI技術可能威脅創意產業感到憂心之際，這支廣告也立刻遭到批評。

《法新社》9日報導，這支廣告就取名為「碾壓（Crush）」，影片中一台龐大的工業用液壓機，將黑膠唱盤、揚聲器、鋼琴等與人類創造力有關的物品全都碾壓粉碎，最後這些東西全都被一台新款iPad Pro取代。

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蘋果執行長庫克（Tim Cook）在社群媒體發布這段廣告影片後，立刻遭到社群媒體用戶批評，對創意界憂心生成式人工智慧技術威脅其前景麻木不仁。

演員休葛蘭（Hugh Grant）發文直言「摧毀人類的體驗，矽谷提供」。另一名X用戶巴洛夫（Judd Baroff）寫道「我不確定『大肆摧毀這個世界所有美好的事物』，真的是你們在設法達到的氛圍」。

許多批評者提到1984年蘋果發表第一部「麥金塔（Mac）」電腦時推出的經典廣告，蘋果以對老大哥丟鐵鎚的叛逆分子自居。X用戶卡多夫（Yuval Kardov）發文說，「40年前，蘋果發表1984年商用電腦做為反對反烏托邦的未來之大膽宣言，現在你們就是那個反烏托邦的未來，恭喜」。

這支廣告時值開發生成式人工智慧機器人ChatGPT、Dall-E的OpanAI公司和其他AI巨頭，正面臨藝術家、出版社提告，指控未經允許擅用作品訓練AI模型。蘋果公司尚未回應《法新社》詢問外界對這支廣告的反應。

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