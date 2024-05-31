中國貿易撐起規避軸心 削弱西方制裁

以美國為首的西方國家對俄羅斯、伊朗、委內瑞拉和北韓等專制政權實施制裁與出口管制措施，但中國愈加利用與這些國家提高貿易往來，形成一種以中國為中心的全球性「影子經濟」，破壞西方的制裁。圖為俄羅斯總統普廷（左）本月16日訪問北京，與中國國家主席習近平（右）會晤。（美聯社檔案照）

2024/05/31 05:30

全球「影子經濟」規模足以抗美

〔編譯管淑平／綜合報導〕以美國為首的西方國家對俄羅斯、伊朗、委內瑞拉和北韓等專制政權實施制裁與出口管制措施，本意是在不需動用軍事力量下，制伏這些專制政權對手，但西方官員和海關數據顯示，中國愈加利用與這些國家提高貿易往來，形成一種以中國為中心的全球性「影子經濟」（shadow economy），破壞西方制裁。

華爾街日報卅日報導，這些遭制裁國家目前整體經濟規模已足以抵擋華府對其金融戰的衝擊，進行從無人機、飛彈到黃金、石油等一切貨品的貿易，此集團的貿易需求一致：一方是中國以大幅折扣價，從俄國、伊朗、委內瑞拉這三個石油輸出國家組織（OPEC）大國購入石油，去年中國購入的原油每日達一千一百多萬桶，來維持其經濟運作；這些國家則以對中國出售石油收益，向中國購買遭西方制裁的貨品。

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俄軍民兩用物資管道 由中取代

美國智庫「大西洋理事會」經濟方略倡議主任唐納文說，「從中國獲得的石油利潤正支撐伊朗和俄國經濟，破壞西方的制裁」，這些「規避軸心」（Axis of Evasion）國家在這些貿易往來中，使用中國貨幣和中國的支付系統，限制了西方政府取得相關貿易數據和執行制裁的能力。

海關數據顯示，俄國取得最高優先軍民兩用物資的西方管道，已經由中國取代。例如，根據俄國海關資料，中國國營軍工企業「保利科技」去年九月到十二月，向遭制裁的俄國國營軍民兩用直升機製造商「烏蘭烏德航空製造廠」出口廿多批貨物；去年一家俄國公司進口的六十批貨物，也都來自中企，美國官員表示，這家俄國公司是伊朗在俄國為俄軍生產軍用無人機的採購管道。

伊朗也借烏戰 大賣軍用無人機

烏俄戰爭也提供伊朗經濟和戰略契機。前美國安全事務官員說，德黑蘭政府藉由向莫斯科出售軍用無人機、在俄國建立產線獲取收入，並提高國際對其軍力的看法，也得到寶貴的戰時數據。伊朗同時供應委內瑞拉武器、能源基礎設施技術援助，及其他遭制裁貨品，換取卡拉卡斯當局提供黃金。黃金是難以在全球追蹤流向的商品，其可交換性讓受制裁國家得以繞過西方銀行體系。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應說，中國並未提供任何致命武器給涉及烏克蘭衝突的任何人，「基於平等和互惠與相關國家進行正常經濟和貿易往來」，「這些依照國際法進行的相關貿易都為合法且正當，因此應受到尊重和保護」。

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