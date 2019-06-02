中國異議人士群聚駐美大使館 悼念「六四」30年

2019-06-02 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕在中國駐美華府大使館外，「全美中國學生學者自治聯合會」（全美學自聯）為即將屆滿30週年的北京六四天安門事件，舉行紀念活動。包含中國異議人士在內，現場聚集了數百人，他們高舉布條、手持電子燭燈到場悼念，並發表對六四事件的看法與意義。

根據「美國之音」報導，今日大約有百餘人出席了由「全美學自聯」在華盛頓中國駐美大使館前主辦的六四紀念活動，這也是該組織連續第30年舉行六四事件的相關紀念活動。在紀念活動上，當年六四事件後被通緝的學生領袖鄭旭光，表示當時學生們並不知道中國當局政府，竟然會毫不猶豫地使用暴力，將槍口指向任何挑戰當局權威的人民。

「我們都是大屠殺的倖存者、見證者，和反抗者。」全美學自聯理事陳闖創如此說道。

陳闖創表示，事實上六四不僅僅只是一場屠殺，它是兩場屠殺和兩場抗暴。第一場屠殺是肉體的、即刻的。受害者是試圖阻止軍隊武裝鎮壓的那些市民和學生。這場屠殺的確切傷亡至今不明，合理的估計是有超過2000人死亡，數萬人受傷。陳闖創繼續說，「第二場屠殺，則是整個中共政權，尤其是它的專政機關和洗腦機關，對真相的掩蓋、對精神的屠殺，對正常心靈的長期泯滅。」

隨著時間，在愈來愈多的中國人逐漸淡忘六四的同時，海外有一小群人仍年復一年，不停歇地在為六四悼念追思。陳闖創表示，紀念活動還有一個超出紀念之外的意義─對記憶戰爭的反抗，也就是說紀念六四的目的是為了防止下一場六四的發生。

中國政府和中國當地媒體避談30年前這場血腥鎮壓事件，六四事件的相關紀念活動，更是不可能在中國境內出現。而中國政府不斷掩飾實際的死傷人數，至今仍然不願還原當時實際事發狀況。而中國政府對這起血腥鎮壓事件的態度，更是極少表達遺憾。中國國防部長魏鳳和，甚至在六四事件將滿30周年的前夕表示，鎮壓天安門的示威民眾，是「正確的政策」。

#六四30周年 @中國駐美大使館 追悼會 pic.twitter.com/DXJCr77cJx — RFA 自由亞洲粵語 （@RfaCantonese） 2019年6月1日

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