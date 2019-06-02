中國異議人士群聚駐美大使館 悼念「六四」30年

〔即時新聞／綜合報導〕在中國駐美華府大使館外，「全美中國學生學者自治聯合會」（全美學自聯）為即將屆滿30週年的北京六四天安門事件，舉行紀念活動。包含中國異議人士在內，現場聚集了數百人，他們高舉布條、手持電子燭燈到場悼念，並發表對六四事件的看法與意義。
根據「美國之音」報導，今日大約有百餘人出席了由「全美學自聯」在華盛頓中國駐美大使館前主辦的六四紀念活動，這也是該組織連續第30年舉行六四事件的相關紀念活動。在紀念活動上，當年六四事件後被通緝的學生領袖鄭旭光，表示當時學生們並不知道中國當局政府，竟然會毫不猶豫地使用暴力，將槍口指向任何挑戰當局權威的人民。
「我們都是大屠殺的倖存者、見證者，和反抗者。」全美學自聯理事陳闖創如此說道。
陳闖創表示，事實上六四不僅僅只是一場屠殺，它是兩場屠殺和兩場抗暴。第一場屠殺是肉體的、即刻的。受害者是試圖阻止軍隊武裝鎮壓的那些市民和學生。這場屠殺的確切傷亡至今不明，合理的估計是有超過2000人死亡，數萬人受傷。陳闖創繼續說，「第二場屠殺，則是整個中共政權，尤其是它的專政機關和洗腦機關，對真相的掩蓋、對精神的屠殺，對正常心靈的長期泯滅。」
隨著時間，在愈來愈多的中國人逐漸淡忘六四的同時，海外有一小群人仍年復一年，不停歇地在為六四悼念追思。陳闖創表示，紀念活動還有一個超出紀念之外的意義─對記憶戰爭的反抗，也就是說紀念六四的目的是為了防止下一場六四的發生。
中國政府和中國當地媒體避談30年前這場血腥鎮壓事件，六四事件的相關紀念活動，更是不可能在中國境內出現。而中國政府不斷掩飾實際的死傷人數，至今仍然不願還原當時實際事發狀況。而中國政府對這起血腥鎮壓事件的態度，更是極少表達遺憾。中國國防部長魏鳳和，甚至在六四事件將滿30周年的前夕表示，鎮壓天安門的示威民眾，是「正確的政策」。
#六四30周年 @中國駐美大使館 追悼會 pic.twitter.com/DXJCr77cJx— RFA 自由亞洲粵語 （@RfaCantonese） 2019年6月1日
6月1日星期六，全美学自联在美国首都华盛顿中国驻美大使馆门口举行纪念六四屠杀30周年纪念晚会。全美学自联理事陈闯创致开幕辞时表示，六四不仅仅是一场屠杀，它是两场屠杀和两场抗暴。#六四30年 pic.twitter.com/PivDmBCPHL— 美国之音中文网 （@VOAChinese） June 1, 2019
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數十名人士今日群聚在中國駐美華府大使館外，為即將屆滿30週年的北京六四天安門事件，舉行紀念活動。（圖截取自推特）
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全美學自聯指出，有一群人仍年復一年，不停歇地在為六四悼念追思。（圖擷取自「美國之音」）