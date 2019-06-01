美防長挺台批中佔南海 中共將領崩潰反擊

2019-06-01 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）今（1）日於新加坡的亞洲安全峰會「香格里拉對話」 （Shangri-La Dialogue）發表談話，表明從南海乃至台灣的區域穩定受到威脅，美國將不會再「小心翼翼」怕觸犯中國。對此，中共解放軍副參謀長邵元明隨即反批美國介入「傷害和平與穩定」。

據《路透》報導，美國代理國防部長夏納翰今日在新加坡「香格里拉對話」上發表談話，表明美國決心維持南海至台灣的區域穩定，並表示將不會再「小心翼翼」地繞過中國行動，不會再姑息、忽略中國在該區域的所作所為。

夏納翰表示：「該區域（南海至台灣）的國家所面臨的長期威脅，即是有野心國家試圖破壞國際秩序。如果此風稍長，公共海域將處處設有收費站，所謂主權將淪為強權的囊中物。」

夏納翰雖沒有明指中國為言中「野心國家」，但他隨即補充道：「我們不會忽略、姑息中國的所作所為，縱使我認為前人面對中國總是小心翼翼。雖然中國想要與美國建立有建設性的友誼，但侵害其他國家主權、破壞信任關係的行為必須停止。」

對此，中共解放軍副參謀長中將邵元明接受媒體採訪，隨即反擊道：「他（夏納翰）的觀點偏差，而且對台灣和南中國海（南海）的說法只是老調重彈。」邵元明強調：「這才會傷害區域的和平與穩定。」

邵元明表示，中國將不計代價捍衛國家主權，也不忘重申：「中國必然統一。如果任何人想要分裂台灣和中國，中國軍隊將不計代價捍衛國家主權。」並指控美國近期的舉動才是破壞區域穩定的元凶。

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