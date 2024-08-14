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美國警探喬裝成恩客冒險蒐證 成功破獲「美中韓賣淫集團」

美國紐澤西州警方日前親身涉險，透過臥底蒐證的方式，成功破獲一家非法的色情水療中心。（圖擷取自United States Attorney's Office District of New Jersey官網，本報合成）

美國紐澤西州警方日前親身涉險，透過臥底蒐證的方式，成功破獲一家非法的色情水療中心。（圖擷取自United States Attorney's Office District of New Jersey官網，本報合成）

2024/08/14 15:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州警方日前親身涉險，透過臥底蒐證的方式，成功破獲一家色情水療中心，有涉及美國、中國和韓國的跨國賣淫集團的關鍵證據。根據負責蒐證的警方回憶，他為了拍下店內照片，不得不親自喬裝成顧客冒險潛入，並讓多名性感火辣的亞洲女子跨坐自己的雙腿，但他蒐證完畢後便立即帶著證據離去。

綜合外媒報導，根據紐澤西州聯邦檢察官辦公室（United States Attorney's Office District of New Jersey）公布的法律文件指出，警方近期破獲一起規模龐大的亞裔賣淫集團，主要成員橫跨美國籍、中國籍與南韓籍，集團旗下共有9間SPA水療中心，專門吸收缺錢又無美國護照的亞裔女子，打著「水療」的名號，從事賣淫活動。

檢方查出，這個賣淫集團的首腦共有4人，分別是已經入籍美國的34歲金梅香（Meixiang Jin，音譯）、中國籍的37歲蒲哲俊（Zhejun Piao，音譯）與36歲紀尚賢（Shangxian Cui，音譯），以及南韓籍的37歲崔美妍（MiYeon Choi，音譯）。報導指出，4人皆是以個體戶的色情工作者起家，直到2017年才開始合作並擴大經營。

檢方指出，4人培訓旗下賣淫女子需要服務周到、技巧高明，且對外強調亞洲異國風，並在網上投放許多穿著性感的亞裔女子照片來廣告宣傳，因此在當地的色情市場異軍突起，更讓轉大錢的賣淫集團開始購屋朝房地產市場發展，企圖轉型洗白。儘管當局已掌握消息，但他們遲遲無法掌握關鍵證據，直到出動便衣刑警才成功蒐證。

根據法庭文件顯示，一名便衣刑警冒著危險，喬裝成顧客前往其中一間水療中心蒐證，最後支付了160美元（約新台幣5104元）水療費，以及40美元（約新台幣1276元）的小費後，才成功讓穿著火辣的亞裔女子出現，並放任她在刑警大腿上做出各種撩人舉動，刑警在取得關鍵畫面後，立即向女子喊停，並迅速起身離開。

報導指出，檢方在掌握充足證據後，終於在本月8日一舉破獲這個賣淫集團，並逮捕4名首腦。紐澤西紐華克法院於9日開庭審理本案，由於4名首腦聘請律師團辯護，目前她們已經交保獲釋。

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