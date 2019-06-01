對付中國 美應與盟國形塑「海上壓力」

2019-06-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防智庫「戰略與預算評估中心」（ＣＳＢＡ）鑑於中國擴張野心，上月廿三日發表《收緊鏈條，在西太平洋實施海上壓力戰略》報告，建議美國政府與東亞及東南亞盟國善用「第一島鏈」地理優勢，部署足以嚇阻中國的「海上壓力」，如此不僅克服美國在支援西太平洋的「距離和時間」地緣劣勢，更能降低中國藉發動戰事來達到占領土地等「既成事實」的風險。

ＣＳＢＡ報告指出，歷史顯示，侵略者一旦自認「既成事實」在望，嚇阻手段即可能無效，俄羅斯二○一四年輕易併吞烏克蘭所屬克里米亞一事就是經典案例。ＣＳＢＡ新戰略以此出發，要讓中國領導者相信，中國在西太平洋的軍事侵略企圖注定失敗，最好放棄相關打算。

建構第一島鏈區域阻絕能力

關鍵是美軍在中國導彈射程內運作並存活的能力，故須擺脫美軍當前緩不濟急的大規模遠征戰鬥模式，以及借重「第一島鏈」的優越地位，由日本、台灣、菲律賓、東南亞海域及半島構成，可在中方發動戰爭時，將中國勢力牽制在不超過西太平洋的範圍內。美軍再沿著「第一島鏈」境內，部署飛彈等陸基打擊能力為基礎，再配合海上、空中、電子戰等能力，即可形成精準的打擊網絡。

美國與盟國心知肚明，若中國在台灣、南海、東海引爆戰事，美方陣營不可能置身事外。報告以足球術語表示，一旦完成上述「防守線鋒」布局，美國等同於拿中國人民解放軍發展中的「反介入和區域阻絕」（A2/AD）能力借鏡，反將中國一軍；遑論爭取時效後，美方可繼續從遠方調來海、空「外線衛」援軍。

ＣＳＢＡ預估，此戰略若決定上路，直至二四年約須投入八十億至一三○億美元成本，美國尚可負擔。無巧不成書，美國國防部目前準備採行的新戰略，正與ＣＳＢＡ報告內容不謀而合。

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