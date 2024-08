俄羅斯女棋士不爽落敗還被批評 「耍奧步」往對手棋盤塗水銀下毒

2024/08/14 15:44

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯前女子西洋棋冠軍阿巴卡蘿娃(Amina Abakarova)因敗給宿敵奧斯瑪諾娃(Umayganat Osmanova)心生不滿,居然將劇毒水銀塗在對手的棋盤上,導致奧斯瑪諾娃比賽到一半出現身體不適而緊急送醫,阿巴卡蘿娃將面臨終身禁賽及最高3年監禁。

綜合外媒報導,這起恐怖下毒事件發生在本月2日的達吉斯坦(Dagestan)國際西洋棋錦標賽上。比賽開始約半小時,30歲俄羅斯西洋棋女棋士奧斯瑪諾娃突然出現嚴重頭暈及噁心等症狀而入院治療。警方調查發現,40歲的阿巴卡蘿娃出於「個人敵意」,不滿奧斯瑪諾娃在一場地區賽事中打敗自己,還在背後批評她和她的家人,於是決定對奧斯瑪諾娃下毒作為報復。

請繼續往下閱讀...

從監視器畫面可見,阿芭卡蘿娃在比賽開始前鬼鬼祟祟地走近奧斯瑪諾娃的桌子,並從包內拿出1個小瓶子,將俗稱為水銀的「汞」倒在對方的棋盤與棋子上,接著一邊東張西望一邊離開現場。阿巴卡諾娃坦言,下毒一事是為了嚇唬奧斯瑪諾娃並讓她被淘汰出局。

儘管奧斯瑪諾娃經歷中毒的痛苦,她仍在康復後重返賽場,最終贏得第二名的殊榮。目前阿巴卡蘿娃已被警方拘留,在調查結束以前禁止參加任何俄羅斯國際西洋棋賽。一旦蓄意傷害罪名成立,將面臨最高3年有期徒刑。

對此達吉斯坦體育部長薩吉多夫震驚表示,「和其他許多人一樣,我對於整起事件感到困惑,阿巴卡蘿娃是一位經驗豐富的運動員,她的犯罪動機讓人難以理解。」

A chess tournament in the Russian republic of Dagestan took a dramatic turn when a player was accused of poisoning her opponent with mercury.



Amina Abakarova approached her opponent's table before the start of the match and spilled mercury near the chessboard. pic.twitter.com/vh2YpVmpDU