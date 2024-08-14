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不只首爾！外籍遊客造訪南韓中小型城市比例上升

造訪南韓的外國遊客中，訪問首爾的比重有所減少；訪問濟州等其他地區的比重則有所增加。圖為仁川機場7月28日景象。（歐新社資料照）

造訪南韓的外國遊客中，訪問首爾的比重有所減少；訪問濟州等其他地區的比重則有所增加。圖為仁川機場7月28日景象。（歐新社資料照）

2024/08/14 14:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最新數據顯示，造訪南韓的外國遊客中，訪問首爾的比重有所減少；訪問濟州等其他地區的比重則有所增加，目的地正從首都圈慢慢向其他地區擴散。

《韓聯社》報導，南韓觀光公社（旅遊發展局）旗下「南韓觀光數據研究所」14日發布數據顯示，今年上半年，通過仁川機場、金浦機場、仁川港訪問南韓的外籍人士達572.9萬人次，佔整體訪韓外籍人數的74.4%，比重較去年同期降低8.9個百分點。這3個口岸是訪問首爾首都圈的主要途徑。

同期，通過金海機場、釜山港訪韓的外籍人士為73.7萬人，佔比9.6%，與去年同期持平，2大口岸是訪問南韓第二大城市釜山的要道。

與此相反，通過濟州機場、濟州港訪韓的外籍人士為63.2萬人，佔比8.2%，與去年同期的3.6%相比，增加了1倍有餘。另外，從其他機場和港口入境的外籍人士則為60.3萬人，佔比7.8%，是去年同期（2.2%）的2.2倍。

上述數據說明，外籍人士造訪南韓目的地從首爾、釜山等地，慢慢向其他地區擴散。不過，訪問首爾的外籍人士依舊佔絕大比重。

南韓文化體育觀光部和旗下非營利財團法人「南韓訪問年委員會」本月中旬將推出11個「地方旅遊特色化商品」，向外國遊客展現各地的多彩魅力。商品內容由K-POP、韓式料理、自然風光、登山等組合而成。

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