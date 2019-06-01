美防長批中破壞亞洲穩定 外交部致意：持續嚴防中國操弄

2019-06-01 13:19

〔記者彭琬馨／綜合報導〕外電報導，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）今出席正在新加坡舉行的年度亞洲安全會議「香格里拉對話」 （Shangri-La Dialogue）時表示，中國要為一系列破壞亞洲穩定的活動負責，他呼籲亞洲盟邦升高維安支出，重申美國依據「台灣關係法」的對台安全承諾，將繼續確保台灣自我防衛能力

我國外交部今對此表示感謝，作為印太區域負責任的成員，政府將續與美國等理念相近國家強化安全合作，共同對區域的長久穩定、和平及繁榮做出具體貢獻；外交部說，台灣處於中國野心擴張的最前線，承受來自中方的龐大壓力與威脅。政府將繼續遵循蔡總統於國安會議所做指示綱領，嚴密防制中國對我進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以捍衛台灣得來不易的民主自由制度。

「2019香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，SLD2019）昨晚揭幕，開幕式後的第一個議程即為美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）的專題演說。

外電報導，夏納翰在提到中國時表示，與美國保持建設性關係符合北京當局的利益，但他也說，「侵蝕他國主權、讓人懷疑中國意圖的各項行為都必須停止。」

他強調，美國反對以短淺、狹隘和偏狹的目光看待未來，美國力挺自由且開放的秩序，「這樣的秩序已讓我們大家受益，包括中國」。

他並關切中國電信設備大廠華為與中國政府走太近的情況，強調華府關切網路攻擊和竊取智慧財產情事。

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