怒嗆川普中東和平計畫 兩伊力挺巴勒斯坦

2019-06-01 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗人31日在「耶路撒冷日」（Jerusalem day）前夕示威遊行，譴責被美國總統川普稱為「世紀協議」的中東和平計畫。

《路透》報導，今年6月1日是以色列的每年一度的「耶路撒冷日」，歡慶耶路撒冷統一，然而，對巴勒斯坦來說，卻是痛苦的象徵；1967年以色列攻下東耶路撒冷，讓許多巴勒斯坦人離流失所。

力挺巴勒斯坦的伊朗31日在國內各處示威抗議，示威標語寫著「耶路撒冷是巴勒斯坦的永恆之都」、「美國之死」和「以色列之死」等。還有憤怒的民眾焚燒川普面具、以色列和美國國旗。

巴勒斯坦政府對川普2017年承認耶路撒冷為以色列首都的行為備感憤怒，認為此舉嚴重偏袒以色列；伊拉克和伊朗也聲援巴勒斯坦，伊拉克巴格達省議會議員哈塔姆（Mo'een al-Kathem）就表明，巴格達和伊拉克其他省分堅決反對和平計畫，認為川普只想用他的方式解決巴勒斯坦問題。

川普的中東平計劃，主要想鼓勵阿拉伯捐贈國在加薩走廊和約旦河西岸地區一帶進行投資，然後再進一步解決棘手的政治問題和核心衝突。然而，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）拒絕川普的協議，認為川普政府無法在這場長達數十年的衝突中擔任中立的仲裁者。

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