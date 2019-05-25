伊朗嗆美國：有「秘密武器」可以摧毀美軍戰艦

2019-05-25 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國、伊朗間的衝突加劇，伊朗宣稱，他們已對美國戰艦部署「秘密武器」，哪怕華盛頓犯下「最輕微的愚蠢行為」，都要讓美軍戰艦和船員葬身海底。

綜合外媒報導，自從美國總統川普宣布單方面退出聯合全面行動計劃（JCPOA），並重啟制裁措施後，美、伊間關係急速惡化。美國24日宣布在中東增加部署1500名士兵，以加強對伊朗的防禦。伊朗軍事指揮部顧問庫爾巴尼（Morteza Qorbani）說，之前波斯灣已駛入3艘美國導彈驅逐艦，之後又派遣了2艘戰艦，不過美國只要稍有不慎，伊朗將祭出2種飛彈和2種「新秘密武器」，讓美國戰艦、船員都命喪海底。

庫爾巴尼並未具體描述是什麼祕密武器，不過，近幾個月來，伊朗一直在展示新的艦艇、潛艇和軍火實力，首都德黑蘭2月成功執行霍韋伊澤（Hoveizeh）巡弋飛彈試射，據說射程逾1350公里。

雖然人們擔心伊朗的導彈計畫，尤其是遠程彈道飛彈，但有專家認為，伊朗經常過度誇大其武器能力。

另外，美國有數十名退休的高級軍官和外交官給寫了一封公開信給川普，呼籲他「放棄堅持」，和伊朗進行真正的會談。他們警告，如果不這樣做，美國不但可能使中東局勢惡化，還會耗費大量錢財、人力和地緣政治成本在武裝衝突。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法