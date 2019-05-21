中東和平首部曲 川普祭經濟誘因

2019-05-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國白宮十九日公布中東和平提案首部曲，證實下月二十五日至二十六日將在巴林首都麥納瑪舉辦「經濟工作坊」，廣邀各國政府、公民社會和商界領袖共商巴勒斯坦地區的繁榮願景，鼓勵外界投資約旦河西岸和加薩走廊，招商目標金額為六八○億美元（約二．一五兆台幣）。

中東和平「經濟工作坊」擬由美國財政部長努勤、川普女婿兼白宮顧問庫希納、美國特使葛林布拉特主導，相關研討會議旨在聚焦地區經濟發展前景，力求淡化政治問題帶來的影響。庫希納指出，討論要點包括基礎建設、工業、人才投資與培力、改革治理等四大主題，呼籲「別讓上一代的衝突，摧毀下一代的未來」，「經濟要進步，唯有透過堅實的經濟願景；巴勒斯坦和中東地區所有人民都值得享受更有尊嚴的未來和改善生活的機會」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯十九日批評美國的作法「徒勞無功」，強調巴國堅持東耶路撒冷為該國首都，揚言巴國當局不接受沒有政治背書的經濟提案。美國官員並未證實以巴雙方是否將派員出席研討會。美國總統川普因參加日本大阪的二十國集團（G20）高峰會，屆時將無法與會。

另一方面，川普十九日也推文警告伊朗，暗示若德黑蘭企圖透過戰爭侵犯美國利益，將遭到毀滅，「那將是伊朗的正式結局」，「永遠無法再威脅美國了！」美伊關係近來不斷升溫，美國已以遭到伊朗「威脅」為由，調派航空母艦打擊群和B-52轟炸機前往波斯灣地區。不過，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，美伊不會發生戰爭，伊朗也不想要戰爭。

與此同時，紐約時報十九日披露，德意志銀行洗錢防治專家曾在二○一六年、一七年，發現庫希納名下多筆財產交易狀況出現異常，其中部分可疑活動來自川普基金會。然而，當銀行職員擬向財政部旗下的聯邦金融犯罪監督機構提出可疑金融交易報告時，遭到銀行高層拒絕。

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