阿富汗內戰歷18年透曙光 官員與塔利班莫斯科談和平

激進組織塔利班代表團由首席談判代表阿胡恩（Mullah Baradar Akhund）（中）領銜，今日與阿富汗數名資深官員所組代表團，在莫斯科展開和平協商。（路透）

2019-05-30 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕激進組織塔利班（Taliban）代表團成員今（30）日表示，與阿富汗數名資深官員組成的代表團在莫斯科的協商順利，但針對停止18年內戰仍未有重大突破，需要更進一步的談判。

據《路透》報導，激進組織塔利班與數名阿富汗官員雙方組成的代表團，今（30）日在俄羅斯首都莫斯科展開談判，商討阿富汗可能的和平方案。塔利班代表團由首席談判代表阿胡恩（Mullah Baradar Akhund）領銜，會晤數名阿富汗地方首長、總統候選人，希望透過外交手段停止內戰。

塔利班發言人沙辛（Mohammad Sohail Shaheen）在會後向媒體說道：「我們對於結果很滿意，這是一次成功的談判，我們希望以後可以照著這個節奏前進。」並表示會中有提到停火協議，但沒有提供更多細節。

沙辛再次強調，塔利班要求所有國際軍隊撤出阿富汗，這是任何和平協議的前提。他說：「我們堅持所有外國軍隊必須撤出阿富汗，並且讓阿富汗成為一個穩定而開放的政府，所有人民都可以參與未來政府的運作。」

外界猜測塔利班將同意於下週為期3日的開齋節假期暫時停火，作為去年停戰協議的延伸，讓飽受多年戰火的阿富汗出現和平的曙光。

然而報導指出，阿富汗代表團的其中一位成員表示，雖然俄羅斯以及伊斯蘭宗教領袖皆表示希望雙方能達成停火協議，但塔利班不太可能正式宣布簽署停火協議，只會暫時停止攻擊。他說：「關於這個問題，我們還需要更多的談判。」

據了解，塔利班已經與美國外交單位交涉數月，同意不再將阿富汗作為激進攻擊的基地，以換取美國撤出駐紮於阿富汗的2萬軍力。但是塔利班拒絕與阿富汗現任總統甘尼（Ashraf Ghani）正面對談，認為其為外國勢力扶植的政權。

另一方面，阿富汗政府以及社會運動團體中，有許多人擔憂與塔利班簽署的任何協議，都將導致人權或女權的倒退。阿富汗前議員、傑出女權運動者古菲（Fawzia Koofi）亦參加了莫斯科談判，她說：「任何戰爭的停止都能換取和平，但那不表示我們向塔利班伊斯蘭酋長國投降了。」

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