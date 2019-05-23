「美國塔利班」將獲釋 911受難家屬：無法接受
列印

有「美國塔利班」之稱的男子林德（見圖）將於近日獲釋。（法新社）

有「美國塔利班」之稱的男子林德（見圖）將於近日獲釋。（法新社）

2019-05-23 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕有「美國塔利班」之稱的男子林德（John Walker Lindh）將於近日獲釋，對此美國官員和911罹難者家屬大表不滿，認為林德還是很危險，不該被釋放。

綜合外媒報導，現年38歲、投誠塔利班與美軍作戰的美國公民林德，於2001年911恐攻後不到3個月被逮捕，當時引發美國群情激憤。有人罵他是叛徒，應判死刑，認為20年的有期徒刑「判太輕」。然而林德在服刑期間表現良好，很可能獲得緩刑，有傳聞指出他23日將在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的一處聯邦監獄獲釋，不過監獄發言人否認此消息。

林德將被釋放的消息引起部分官員的反彈，美國參議員謝爾比（Richard Shelby）和哈桑（Margaret Hassan）致函聯邦監獄，質疑「目前的措施和流程是什麼？如何確保恐怖分子兼極端主義罪犯重新融入社會」？

另外，雖然林德並未被指控參與911，但罹難者家屬也對林德的提早出獄不能諒解，如遇難者的女兒斯潘（Alison Spann）在推特上表示，「他被提早釋放這件事像打在臉上的一記耳光——不僅是對我父親、我的家人，而是對每個9月11日遇難的人。」

林德出生於美國，10幾歲時從天主教轉而信伊斯蘭教。2002年的判決書提及，林德曾在葉門學阿拉伯語，接著前往巴基斯坦投入伊斯蘭教。他說，他自願成為塔利班士兵，幫助穆斯林同胞進行「聖戰」。他稱他「無意打擊美國」，也從不覺得聖戰是指反美主義。

然而，美國國家反恐中心2017年1月的報告指出，截至2016年5月，林德繼續提倡聖戰，還撰寫、翻譯暴力極端主義的文本。

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