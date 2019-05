「美國塔利班」將獲釋 911受難家屬：無法接受

2019-05-23 22:11

〔即時新聞/綜合報導〕有「美國塔利班」之稱的男子林德(John Walker Lindh)將於近日獲釋,對此美國官員和911罹難者家屬大表不滿,認為林德還是很危險,不該被釋放。

綜合外媒報導,現年38歲、投誠塔利班與美軍作戰的美國公民林德,於2001年911恐攻後不到3個月被逮捕,當時引發美國群情激憤。有人罵他是叛徒,應判死刑,認為20年的有期徒刑「判太輕」。然而林德在服刑期間表現良好,很可能獲得緩刑,有傳聞指出他23日將在印第安納州特雷霍特(Terre Haute)的一處聯邦監獄獲釋,不過監獄發言人否認此消息。

林德將被釋放的消息引起部分官員的反彈,美國參議員謝爾比(Richard Shelby)和哈桑(Margaret Hassan)致函聯邦監獄,質疑「目前的措施和流程是什麼?如何確保恐怖分子兼極端主義罪犯重新融入社會」?

另外,雖然林德並未被指控參與911,但罹難者家屬也對林德的提早出獄不能諒解,如遇難者的女兒斯潘(Alison Spann)在推特上表示,「他被提早釋放這件事像打在臉上的一記耳光——不僅是對我父親、我的家人,而是對每個9月11日遇難的人。」

林德出生於美國,10幾歲時從天主教轉而信伊斯蘭教。2002年的判決書提及,林德曾在葉門學阿拉伯語,接著前往巴基斯坦投入伊斯蘭教。他說,他自願成為塔利班士兵,幫助穆斯林同胞進行「聖戰」。他稱他「無意打擊美國」,也從不覺得聖戰是指反美主義。

然而,美國國家反恐中心2017年1月的報告指出,截至2016年5月,林德繼續提倡聖戰,還撰寫、翻譯暴力極端主義的文本。

I wrote this letter to @POTUS asking that the early release of John Walker Lindh be stopped. He’s going to be released on May 23, despite reports that he has continued to “advocate for global jihad.” This is not a reformed prisoner... pic.twitter.com/HVOryefVIE