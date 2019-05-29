聯合國人權報告揭露北韓官方貪腐嚴重 民眾不行賄「活不下去」

2019-05-29 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR），昨天（28日）發布一項報告表示，北韓國內的貪腐情形嚴重，甚至已經成了一種「流行」，加上北韓官方的高壓統治盛行，導致北韓人民都被迫向官員行賄，否則可能「活不下去」。

綜合外媒報導，北韓官員習慣於向努力維持生活的中下階層民眾勒索金錢，甚至威脅他們，如果不從就可能會被羈押，更可能遭到起訴。報告強調，北韓官員尤其喜歡針對那些在非正規工廠工作的人民，因為這些人特別懼怕北韓高壓統治的處罰。

長期以來，北韓都將其國內人民的悲慘生活，歸咎於聯合國因為其核武計畫而實施的制裁。但這份報告中指出，在國內明顯「經濟管理不善」的狀態下，北韓軍方卻總能得到優先資助。

不過，北韓官方認為這份報告只是出於「政治意圖」，北韓駐聯合國代表團在一份給予《路透》的聯合聲明中表示，「報告內容完全都是虛構的，這些專員常根據脫北者所謂的『證詞』，來建構虛假的資訊，但這些脫北者都是遭到威脅利誘，而被迫做出這些證詞的」。

一名聯合國人權專員則表示，會產出這份報告，是因為擔心「核武問題轉移了原本應該被放在北韓人民悲慘生活上的關注度」，該專員強調，「食物、健康、居住、工作、行動自由等，原本應該是普遍且不可剝奪的人權，但在北韓，人民卻必須透過靠賄賂官員來獲得這些權利」。

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