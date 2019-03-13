地方官「收賄」影片流出 中國網友淡定：不意外

2019-03-13 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省深圳市1名地方官員11日被民眾踢爆「收賄」，原來許多民眾到辦公室陳情，都會再塞一包錢，而這名官員一開始還會假裝推辭，但最後收進抽屜時還會露出滿意的笑容，影片曝光後，許多中國網友都痛批「有夠假清高」，不過，也有網友淡定地表示，「不意外，中國到處都是這種現象」。

綜合中媒報導，影片中涉嫌收賄的是深圳龍崗區橫崗街道辦事處副書記戴海清，爆料民眾因不滿戴海清不僅查封他的大樓，又亂扣罪名，才會在出獄後想辦法偷偷潛入戴海清的辦公室，安裝3個針孔攝影機監控他的一舉一動，沒想到最後真的被他蒐集到戴海清收賄的證據，決定將影片公諸於世。

從影片中可見，許多民眾一進到辦公室就急忙將手中疑似裝有大量現金的公文袋推到戴海清手上，而戴海清有時很快就接過收下，有時則假裝推辭不收，但最後仍通通收進了抽屜裡。

對此，龍崗區當地監察機構紀律檢查委員會也證實，目前警方已經介入調查，將會求證影片內容是否屬實。

不過許多中國網友看了卻紛紛留言「那不是正常？我們這邊不給你也別想辦事，啥事做不了」、「中國到處都是這種現象」、「其實一邊罵貪的，一邊送著禮才是最尷尬的」、「小小街道辦就能這樣了，我覺得中國也沒必要反腐了」、「冰山一角」、「是黨員嗎？如果是就正常了」。

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