北韓打貪行動不手軟 迎賓館長大街上遭公開處決

2019-02-18 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕平壤的「百花園迎賓館」是北韓最高規格的迎賓接待館，而曾經擔任過百花園的館長涉嫌收賄，他的家中被搜索出高達300萬的美金（約新台幣9000萬元）的鉅款，去年12月底在平壤大街的刑場上遭到公開處決。

據《朝鮮日報》報導，百花園迎賓館成立於1983年，為北韓官方與金氏家族用於接待訪北韓的外國元首、政府領導人之地，因其種植過百種花卉被當時的最高領導金日成命名為「百花園」。2018年9月北韓為了招待現任南韓總統文在寅和妻子金正淑，將迎賓館大幅整修，然而領導人金正恩看到修繕明細後卻勃然大怒，下令調查資金流向，在組織指導部的審查下，發現館長竟在自宅藏匿多達300萬的美金，還跟管所女職員發生醜聞，最後館長被依貪汙罪公開處決。

報導指出，2018年年底金正恩不斷拋出「與貪污戰爭」的議題，並進行一系列的「打貪行動」，此次處決只是其中一環，近期勞動黨有許多幹部被肅清，然而在組織指導部的調查下，護衛司令部有高官也遭到革除。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/