剛學會片假名！ 日本6歲「魚博士」揪出人氣圖鑑錯誤

2019-05-26 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩一名6歲男童，眼尖揪出日本「講談社」已出版3年的人氣圖鑑《move危險生物》中的錯誤，被媒體封為「魚博士」。

據《琉球新報》報導，就讀日本沖繩縣今歸仁村立天底小學，今年6歲的安部京志郎，日前剛學會日文片假名，即在「講談社」所出版的人氣圖鑑《move危險生物》中，發現「鞍帶石斑魚」的照片誤植成同屬的「藍身大斑石斑魚」。

京志郎的媽媽得知此事後，向出版社聯絡告知。對此，講談社表示該圖片是由廠商提供，從出版至今的3年內，沒有任何人發現過。該社編輯認為，京志郎能在專業研究人員編撰的圖鑑中發現錯誤，是非常了不起的事情，並預計於再版時更換圖片。

琉球大學理學系專研魚類學的教授立原一憲也表示，雖然專家可以指出此2種魚類的不同，但年僅6歲就分辨清楚，「實在是很厲害。」

據了解，京志郎自1歲開始即對魚類產生興趣，目前已擁有16本魚類圖鑑，家裡的房間浴室也貼滿魚類海報。他的夢想是超越日本魚類學者宮澤正之，成為魚類專家。

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