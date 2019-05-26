熱爆了！ 北海道今天39.5度 打破日本5月史上最高溫紀錄

2019-05-26 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今（26）日高溫酷熱，多地出現38度以上氣溫，佐呂間町下午更測得攝氏39.5度高溫，為日本約140年觀測史上，全國5月最高溫紀錄。

綜合日媒報導，日本氣象廳表示，今天受到高氣壓籠罩的影響，日本全國各地放晴，廣範圍地區有暖空氣流入，可能連日持續出現高溫炎熱情形，緯度較高的北海道自有觀測紀錄以來，首度在5月出現「猛暑日」，即氣溫超過35度。

根據日媒指出，日本今日有53個地點為「猛暑日」，北海道就佔了44個。當地時間下午2點多（台灣時間下午1時），佐呂間町觀測到攝氏39.5度高溫，不僅刷新北海道全年最高氣溫，也創下觀測史上全日本5月最高溫紀錄。

北海道帶廣市、池田町和足寄町也出現當地史上最高氣溫、攝氏38.8度，帶廣市的溫度計甚至因過熱而故障。截至當地時間晚間7時（台灣時間晚間6時），今日最高溫前10名皆為北海道，最低也有38度高溫。

異常高溫也連帶影響鐵路運輸，連接札幌、北見和釧路的JR列車有43班列車因鐵軌溫度過高而停駛；今日至少有25人因中暑送醫，其中1名30多歲男性身亡。

日本氣象廳對各地發出注意高溫訊息，呼籲民眾多補充水分，在戶外盡量避免日曬，在屋內要適當開冷氣，以防中暑，預計明日仍有多地會出現35度以上高溫。

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