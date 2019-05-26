美國安局的傑作 讓巴爾的摩市府遭駭客「綁架」

2019-05-26 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕知名資訊安全公司「賽門鐵克」（Symantec）日前發現，美國國家安全局（NSA）的網路攻擊程式，2016年3月被北京當局支持的駭客組織取得，並被用來攻擊美國盟邦及亞洲、歐洲的私人企業。美媒報導指出，美國馬里蘭州巴爾的摩市的市政府的部分電腦（Baltimore）遭駭客綁架，而駭客所使用的工具竟是自家國安局開發的。

綜合《紐約時報》（The New York Times）與《巴爾的摩太陽報》（Baltimore Sun）針對此事件的報導，這支被用來攻擊巴爾的摩市府的程式名為「永恆之藍」（EternalBlue），曾是NSA手中最有效的攻擊程式之一。2017年時，「永恆之藍」流入中國、俄羅斯和北韓的駭客手中，並造成全球數十億美元的損失。報導表示，此時，「永恆之藍」已出現在美國自家「後院」，巴爾的摩距NSA所在的華盛頓大道不遠。

據報導，「永恆之藍」造成巴爾的摩市府數千台電腦當機，並導致市民無法使用電子郵件、水費帳單、房地產買賣和健康警訊等服務，且該攻擊發生至今已長達3個星期。

攻擊者在勒索訊息中以拙劣的英文寫著：「我們觀察很久了，不會跟你們多費唇舌，我們眼中只有錢！快點！」，並向巴爾的摩市府勒贖大約價值10萬美元（約新台幣314萬元）的比特幣。

網絡安全公司「Recorded Future」的分析師利斯卡（Allan Liska）建議巴爾的摩市府，不要支付贖金。利斯卡表示，贖金將有助於犯罪者發展出更強大的攻擊方式，而且支付贖金也無法保證駭客就會停手。報導指出，市府目前拒絕支付贖金，另一方面則透過變通的方法，修復了部分網路服務。

專家表示，如果沒有「永恆之藍」那麼損害不會這麼嚴重。據了解，「永恆之藍」是利用微軟的程式裡的漏洞，來取得電腦的控制權限。儘管微軟已在2017年發布修補程式，不過目前全球仍有數十萬台電腦沒有安裝修補程式，尤其是公部門的電腦經常使用未更新的程式。

「你不能期待這波攻擊過了就過了，我們預估『永恆之藍』將永遠存在。」安全公司「Palo Alto Networks」的情報威脅副主任奧斯本（Jen Miller-Osborn）表示：「因為如果有心者發現了一台沒經修補過的電腦，那麼『永恆之藍』就非常管用。」

雖然巴爾的摩當局表示，政府單位面對這起事件所要做的不是揣測，而是去聽取知情單位的說法。不過，國家安全局和聯邦調查局（FBI）拒絕對此事件發表評論。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法