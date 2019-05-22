香港中環5/23將爆規模7強震？ 他信誓旦旦 專家卻打臉

2019-05-22 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體與民間最近有個熱門話題，巴西預言家朱瑟里諾‧ 達‧ 盧茲（Jucelino Nobrega）2014年訪港時預言，香港中環在明（23）日將爆發規模7.0大地震。香港天文台特地公開駁斥。中央氣象局指出，目前各國的地震預測技術都無法在實際作業中應用，在台灣，若在非學術討論範圍內、私自發布與地球科學有關的觀測資料預測地震都屬違法行為。

綜合外媒報導，巴西知名預言家朱瑟里諾2014年抵達香港時表示，2019年5月23日上午9點恐發生規模7.0地震，震央在中環中心點往外5公里，他當時聲稱，已預見屋毀人亡的未來景象，還發信提醒香港政府，呼籲特首盡早提防災害。

朱瑟里諾自稱過去曾預言英國戴安娜王妃意外身亡、美國911恐怖攻擊、伊拉克前總統海珊藏匿地點、南亞大海嘯等事件，但近年預言接連失靈，他也曾預言藝人成龍會遭遇空難，卻沒發生，不少香港人對明天大地震的預言多抱持看笑話的心態。

香港《晴報》報導指出，香港天文台科學主任許大偉駁斥朱瑟里諾的預言，他提到，香港不在歐亞板塊邊緣、板塊交界處，規模7.0劇震發生率微乎其微，且現在的科技也不可能在幾年前就預測到會發生地震，呼籲香港民眾不要輕信、不必恐慌。

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