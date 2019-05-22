沒用過幾個！華為手機剩這些App可用 網：監控滿滿

2019-05-22 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰持續延燒，Google隨美國商務部腳步，暫停與華為合作，意指華為手機未來不得更新Android作業系統，也不能使用Google專屬應用程式，如Google Play商店、YouTube等，重挫華為海外市場。有臉書專頁轉發一張圖，指未來買華為手機的台灣用戶，可利用哪些中國應用程式替代，但問題來了，這些App「你用過幾個」？網友們看了則笑，「滿滿的監控。」

Google暫停與華為的商業合作，引起譁然。各界認為此舉將重創華為的海外市場，因為除了中國地區，許多人習慣使用Google系列的應用程式及服務。但網路上流傳一張圖，說明華為即便沒了Google支援，仍有足夠的「替代品」服務用戶。

圖中指出，華為手機日後或不能用Google Play商店、Google地圖、Google Chrome、YouTube、Google日曆和Google雲端硬碟，可改用「APKpure商店」下載程式、「高德地圖」指路、「Mozilla Firefox」搜尋資料、以「bilibili」看影片、「aCalendar」紀錄行程、用百度雲儲存資料。

臉書專頁《只是堵藍》今（22）天po出圖片，表示「聽說這是台灣買華為手機，以後可以用的替代APP與程式」，但問題來了，這些替代品「你用過幾個？」

網友們回應，「只用過火狐」、「高德地圖在台灣根本超難用的」、「火狐不好用，也滿慢的」、「火狐表示：找不到您所搜尋的資料」、「右邊（指中國出的應用程式）的如果沒有互相整合很難用，例如行事曆沒有連結map，就很難用，雲端硬碟更不用說了」、「慘」、「百度還鎖台灣IP，呵」、「百度雲根本上不了好嗎 」、「滿滿的監控」、「右邊的病毒多」。

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