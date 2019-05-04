售台F16-V抵禦中國？薛瑞福：忠實執行台灣關係法

2019-05-04 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部2日公布2019年「中國軍力報告」，內容指出中國軍隊的投射能力正逐步強化，恐在全球擴增軍事基地，且未放棄武統台灣。至於美國是否售台F16-V戰機，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）3日在記者會表示，無法談論潛在軍售案，但會忠實執行台灣關係法。

「中國軍力報告」指出，中國國防預算快速成長，數十年內將擁有「世界級」軍隊，報告也強調中國從來沒有放棄武統台灣，可能使用方式包括大規模飛彈轟炸、有限的飛彈攻擊、登陸台灣，且中國會千方百計阻撓美國介入。

國防部智庫國防安全研究院學者蘇紫雲分析，針對中國部署的S-400系列戰略防空飛彈，國防部採購F-16V戰機是正確的戰略選擇。

《聯合報》報導，薛瑞福也在記者會被問到美國是否售台F16-V戰機，他表示，無法討論仍在考量中的軍售案，但美國忠實執行台灣關係法，像是當台灣面臨威脅時，提供防衛性武器。他也說，若台灣遭到經濟抵制或封鎖，美國將嚴重關切，總統會諮詢國會應如何回應。

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