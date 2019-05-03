中國軍力報告》學者分析台灣「這項軍購」是正確戰略決策

2019-05-03 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部今（3）日向國會提交中國軍力評估報告，表示中國從未放棄武統台灣，並列舉解放軍進攻模式。對此，國防部智庫國防安全研究院學者蘇紫雲表示，中共部屬的S-400飛彈射程長達400公里，國軍考量地球曲度和地形因素後，採購F-16V並部署台東，「是正確的戰略選擇」。

五角大廈公布最新公布的中國軍力報告中提到，中國部屬的S-400系列戰略防空飛彈，從超低空到高空、近距離到超遠程，有全空域對抗密集多目標空襲的作用，而它的射程範圍更高達400公里，幾乎囊括整個台灣。

根據《中央社》報導，蘇紫雲表示，S-400飛彈射程涵蓋了台灣海峽與台灣西北部，但五角大廈將地球曲度、山脈地形因素納入計算後，認定台東志航基地不在射程範圍內，這也凸顯了國防部採購F-16V，並部署在台東志航空軍基地是「正確戰略選擇」。蘇紫雲也提到，志航基地F-5E戰機老舊，幾乎沒有什麼升級空間，而F-16V可掛載更多武器，有效壓制中國空軍與海軍，掌握區域空中優勢。

對於報告書內容，國防部發言人陳中吉表示，對於軍力報告所載內容，國軍會關注未來的發展，目前就是持續觀察，並確實掌握周邊海空域情況，未來仍將以總統所說的「國土主權，寸土不讓；民主自由，堅守不退」為最高原則，並依此專注於戰訓本務。

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