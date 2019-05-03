中國軍力報告》「鷹擊62」射程400公里 專打海上重型目標

在美國最新公布的中國軍力報告中，「YJ-62」（中文名稱為「鷹擊62」）飛彈射程達400公里，其特色是採用穿甲爆破彈頭，可對海上具有相當防護的重型目標造成明顯傷害。（圖擷自五角大樓報告Annual Report to Congress）

2019-05-03 15:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕在美國國防部最新公布的中國軍力報告中，可看到對岸一款名為「YJ-62」的飛彈擁有長達400公里射程，攻擊範圍幾乎納入整個台灣。據了解，該款飛彈中文名稱為「鷹擊62」導彈，是中國解放軍研發的第三代反艦武器，其特色是採用穿甲爆破彈頭，可對海上具有相當防護的重型目標造成明顯傷害。

據悉，該款「鷹擊62」是中國航天科工集團研制的遠程反艦巡航導彈，最早於2004年實裝於中國蘭州號驅逐艦，主要訴求的性能是射程與精度，可被裝載於機動車輛或水面船艦上，主要用途是用於打擊大、中型水面艦艇。

相較於其他鷹擊6系列的飛彈，「鷹擊62」擁有相對較輕、較細的彈體，可在共軍戰機「轟-6L」上同時配備4枚，在「轟-6K」上更可配備多達6枚。此外它也擁有較佳的抗干擾能力與機動性，因而成為中國海軍岸艦導彈部隊的主要武器裝備之一。

事實上，過去「鷹擊62」有不少被詬病之處，不少海內外軍事網站都提到，其與美軍已經服役數十年的戰斧巡弋飛彈相比，不管是射程，命中精度或打擊力都還有明顯差距，只相當於西方國家80年代後期的水平，不過近來也傳出中方已改善「鷹擊62」的雷達與衛星定位性能。

目前「鷹擊62」除了中國解放軍使用以外，中國也生產了外銷型號，出口至巴基斯坦、緬甸等國。

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