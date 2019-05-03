美五角大廈：中國首艘自製航母或在今年服役

2019-05-03 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部對解放軍的最新評估報告顯示，中國首艘自製航空母艦可能在今年投入使用，這標誌著北京政府的影響力將逐漸跨出海岸之外。

據《美聯社》報導，五角大廈越來越重視中國帶來的新挑戰，不僅是海軍實力，還有網路能力、太空科技和導彈技術方面，因此美國國防部在提交給國會的報告中，載明了中國加強軍事力量的一系列企圖。

該報告直指，「在未來的幾十年裡，中國將致力於成為一個強大而繁榮的國家，這個國家擁有世界級的軍事力量，以確保它躋身大國行列，並在印度太平洋地區稱霸。」

中共海軍預計今年將投入首艘國內自製航母，逐步將作戰範圍擴展到東亞以外，進而發展成全球性艦隊。中國現役唯一一艘航空母艦遼寧號，是在2002年從烏克蘭購買船體改造，並於2012年投入使用。

此外，中國未來還計劃建造一艘能夠在海上停留更長時間的核動力航母。目前美國海軍擁有11艘航空母艦，是所有國家中數量最多的，其技術和作戰能力也遠超解放軍，但中國海軍船艦總數量仍是世界最多。

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