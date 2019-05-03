中國軍力報告》美新版中國軍力報告 重點一次看

2019-05-03 15:03

〔中央社〕據美國國防部今天公布一份新的中國軍力評估報告，五角大廈指出，中國軍隊威脅日增，尋求在更多面向上與美軍競爭。

福斯新聞（Fox News）報導，這份2019年版的報告計136頁，較去年版145頁略短；去年的報告發布時間順延3個月，今年則準時發布。

● 增加對中國插足北極的示警

今年版的報告與以往一個最大的不同，在於著墨中國對北極的興趣。新的報告提到「北極」21次，並對中國已增加在北極的活動示警，指這類活動「可能包含把潛艦部署到北極地區，以嚇阻對手的核攻擊」。去年版的報告裡，只提到「北極」這個字眼1次。

報告提到，丹麥曾就中國對格陵蘭（Greenland）展現濃厚興趣感到憂慮，包括中國提出建立科研站、衛星地面站、翻修機場及擴大採礦等。報告直言：「民用研究可能助長中國強化在北極海的軍事存在，可能包括在這個區域部署潛艦以嚇阻核攻擊。」

● 著眼解放軍海軍現代化

儘管美中服役的航艦數量是11比1、核子彈道飛彈潛艦是14比4、核子攻擊潛艦是54比6，但報告仍指出，中國的「陸、海、空及飛彈部隊都在增加投射能力」，挑戰美軍在區域的優勢。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，報告稱解放軍海軍為「日益現代化且彈性的武力」，將潛艦部隊現代化仍是北京優先要務，解放軍潛艦數量到2020年可能增至65到70艘之間。

中國新的導向飛彈核攻擊潛艦將在2020年代中期服役，第一艘國產航艦很可能在今年底前加入艦隊行列，第2艘國產航艦則預期2022年服役。

● 先進高端武器

中國研發中的一些更先進技術包括速度至少音速5倍的超高音速（hypersonic）飛彈等武器。報告指出，中國去年8月成功試射「星空-2」，並公開描述這是一款超高音速掠海載具，能貼近水面飛行躲避偵測與飛彈防衛系統。

● 竊取美國科技改良軍力

報告指出，中國持續現代化自身武裝部隊以便軍力轉型為全球主要強權，並使用諜報竊取先進技術供軍用。

「中國使用多種手段獲取國外軍事與軍民兩用科技，包括鎖定外國直接投資、網路竊取、利用個別中國人士，以及透過情報單位、電腦入侵或其他非法手段，取得這些科技。」

今天的報告指出，中國以前述手段從美國取得敏感、兩用或軍事規格的裝備，包括航空和反潛作戰技術。

美國五角大廈指出，中國可能對台灣採取飛彈攻擊，圖為解放軍各種飛彈射程。（圖擷自五角大樓報告Annual Report to Congress）

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