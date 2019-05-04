軍力報告／中國全球擴武 挑戰美軍優勢

2019-05-04

目標印太優勢強權

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部二日向國會遞交二○一九年「中國軍力報告」，指中國人民解放軍陸、海、空和飛彈部隊的投射能力正逐步強化，預計將擴大在北極圈的行動、在全球擴增軍事基地，以及繼續推動南海軍事部署，在更廣泛的領域挑戰美軍優勢。報告還指出，中國首艘國產航空母艦預料今年內服役，以擴大海軍遠程作戰能力；而為了加速軍隊現代化，中國也持續竊取美國等外國軍事科技。

軍費十年翻倍 自製航母料今年服役

這份長達一三六頁的報告指出，中國國防預算在十年內幾乎翻倍成長，數十年內將邁向擁有「世界級」軍隊的強大繁榮國家，並以印度─太平洋地區的優勢強權為目標。以海軍為例，中國首艘自製航母料在今年內服役，使中國海軍作戰範圍延伸至東亞之外，取得可穩定執行長程任務的實力。此外，擴大潛艇艦隊的規模及推動現代化，更是北京的優先項目，預料二○二○年前潛艦數量將增至六十五至七十艘。

插足北極 武裝南海 建海外基地

該報告去年僅一度提及中國對北極的野心，但今年提及二十一次，凸顯中國在北極圈異常活躍。根據中國去年六月首度發布的「北極政策白皮書」，中方除了在一三年成為「北極理事會」觀察員外，也正計畫開設航道以建立「冰上絲綢之路」、在格陵蘭島設立研究站和地面衛星站、翻修機場和擴大採礦等，甚至有意在當地擴大軍事活動，包括部署潛艦以阻嚇核攻擊。區域內國家丹麥已對中國一連串舉動表示關切。

為保護「一帶一路」倡議項目，中國目前僅在東非吉布地有海外軍事基地，料繼續在長期友好或戰略利益相似的國家建立新軍事基地，巴基斯坦、中東、東南亞和西太平洋地區都是可能地點。《華盛頓郵報》日前指出，中亞國家塔吉克東部一處前哨基地，已有許多中國軍隊進駐。去年也有報導指出，中國已在阿富汗與新疆山區邊界的「瓦罕走廊」建立軍事基地。

另一方面，中國雖已停止在南海填海造陸，但美濟礁、永暑礁與渚碧礁等三座人造島礁的主要軍事設施已完工；中方也持續推動南沙群島軍事化，包括部署地對空導彈、反艦飛彈。至於中國提升反介入／區域拒止（A2／AD）能力，以阻止美軍介入中國未來可能在南海和台灣海峽採取軍事行動；以及中國積極發展水下作戰能力，融合岸邊、海上、太空、天空和海底探測器，建設海底預警和探測系統等，美國國會也特別關注。

不擇手段竊取外國軍事技術和裝備

為了加速解放軍現代化，中國也窮盡手段竊取外國軍事、軍民兩用或軍事規格的技術和裝備，除了透過情報機構及電腦滲透攻擊，也會利用海外直接投資、網路竊取、可接觸相關科技的個別中國公民來獲取資訊，美國的航空和反潛作戰技術即為中方目標。報告中提到，中國已在去年成功試射「星空二號」超高音速飛行器，據悉可貼近水面飛行，躲避偵測與飛彈防衛系統。

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