「會讓中國朋友心碎」 專家曝F-16V與殲20的最大差別

2019-05-03 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國的第5代匿蹤戰機如F-22、F-35目前已全面服役，雖然中共宣稱其第5代戰機殲-20研發成功，不過多國專家卻對其持表留態度。軍武部落客王臻明今天發文指出F-16V與殲-20的最大差別之處，並表示「這些話不好聽，會讓中國朋友心碎。」

王臻明今在臉書上發文指出，要解決沒有第5代戰機的辦法有2種，一種是「升級改良」，另一種則是「自己研發」。

在「升級改良」方面，王臻明解釋，就是將現有的第4代戰機進行升級改良，例如美國的F-16V、F-15X或是俄羅斯的Su-35S。這種做法的優點是「技術成熟又實用，而且一般來說比較省錢，再加上這年頭空戰比的是電子系統與飛彈性能，所以如果你換了主動式電子掃描雷達與先進中程空對空飛彈，其實算得上是便宜又大碗」，缺點是「沒有辦法擁有第5代戰機的全部戰力。」

「自己研發」顧名思義就是自己研發出第5代戰機。王臻明指出，「想也知道這超級無敵燒錢，而且很吃技術能力」且倘若資金與技術不到位，「那結果就是搞出一架有第5代戰機外型，但是性能比不上第5代戰機的『偽第5代戰機』，不過由於你也是用了很多已經弄到手的第5代戰機技術，因此實際上還是得到了一架4代半的戰機。」就像是俄羅斯的Su-57與中國的殲-20就屬此種。

王臻明指出，「F-16V與殲-20的最大差別就在這裡，只是這些話不好聽，會讓中國朋友心碎。」王臻明在文末表示，「中國最近又打算用天價向俄羅斯購買第2批的24架Su-35S時，中國朋友們心裡應該就有底了，殲-20目前的發展情況大概就是這樣。」

另外，根據《中央社》今日報導，國防部智庫國防安全研究院學者蘇紫雲分析，現在駐紮在台東志航基地的F-5E戰機，不但老舊且升級空間不大，但向美國採購的F-16V則可掛載更多武器，能有效壓制中國海、空軍掌握區域空中優勢。

此外，蘇紫雲提到解放軍飛彈400公里的射程，理論上應會涵蓋全島，但美方的報告書卻顯示，台東志航基地在射程之外。蘇紫雲推測，美國五角大廈將地球曲度、南大武山海拔約2800公尺等地形因素也納入計算。綜合以上分析，蘇紫雲認為國防部採購戰機F-16V並部署台東是正確的戰略選擇。

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