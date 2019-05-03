扒光羞辱踢下體 妙齡女基督教徒曝中國黑獄迫害血淚...

2019-05-03 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教力道日益嚴厲，手段更是令人髮指，一名信仰基督教系的女基督徒向外媒透露親身經歷，揭開遭當局關押4年期間，受盡羞辱、酷刑、性虐待及洗腦的血淚歷程。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國基督教系「全能神教會」一名女信徒，在2014年傳福音時被當局逮捕，時年21歲的她被關入洗腦基地接受長達4個月的酷刑洗腦。由於不願就範，這名女信徒被扣上「組織、利用邪教組織破壞法律實施罪」的罪名，遭判刑入獄4年。

狠踢下體，扒光羞辱

受害女信徒憶述，被關入監獄後，獄警見其仍不願就範、鬆口詆毀信仰，遂指使獄中其他犯人對她施以暴行。她哭訴，有犯人動不動就狠踢其下體，「我的下體被踢得又腫又黑，連小便都疼痛難忍」，還有人在獄警縱容下，連續幾天不讓她進廁所，逼得她大小便都拉在褲中，其他犯人見狀更圍著她大肆嘲笑、羞辱，直到4天後，她終於獲准洗澡時，屁股上已長滿紅瘡。

受害女信徒進一步細數受過的酷刑，包括扎指甲縫、剝奪睡眠及控食折磨，她常常被扒光衣服毒打，還有犯人喪心病狂地玩弄她的下體，甚至在她被餓至皮包骨後強逼作蹲馬步與跑步等運動，不從就再扒光毒打一頓。

水刑險死，後遺症纏身

她說，有一次獄警指使幾名犯人把她拉入廁所，把她的頭反覆按進裝滿水的桶子內，「我幾乎要斷氣，以為自己快要死了，只能在心裡不停地禱告」。

這名女信徒最終在2018年11月走出監獄，離開宛如地獄般的折磨，但過去幾年承受的摧殘已在她身上留下幾不可磨滅的痕跡，除了體重驟降約20公斤外，她還常頭痛、全身無力，雙手抽筋，至今仍無法提重物。

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