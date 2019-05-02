讓十字架永遠消失！中國鎮壓宗教密令曝光

2019-05-02 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教力道日益嚴厲，儼然有超越文革時期的跡象，外媒今天披露一份由中國高官下達的密令，要求地方各級官員戮力打擊基督教會，「確保十字架永遠消失」。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國江西省鄱陽縣是基督徒相當集中的地區，當地多數宗教場所的十字架去年已被拆除，江西省統戰部副部長曹國慶今年視察後，當局再下密令，要求地方政府加大鎮壓教會力道，確保剩下的十字架永遠消失。

報導指出，當局迫害宗教的手法被視為「大清洗」之舉，政府祭出「坑矇拐騙」等陰招，佐以暴力手段，目的在大規模拆除教會，讓諸多信眾無處聚會、逃無可逃。

民眾反映，有的教堂在政府人員軟硬兼施的手段下，被廉價賤賣給村裡做為娛樂場所，有的則是趁信徒被騙至他處時偷偷拆除，有信徒氣憤又無奈地說道：「政府答應拆了舊教堂就可以建新教堂，但現在建的新房又被認定違建，全數要拆除，根本是故意讓我們（指信眾）沒地方聚會啊」。

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