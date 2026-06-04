14縣市豪、大雨特報！ 5縣市大雷雨炸裂 雙北溪水暴漲急發災防告警

受到西南風及午後對流雲系發展旺盛影響，全台14縣市豪、大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

首次上稿 15:36

更新時間 16:30

受到西南風及午後對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署針對全台14縣市發布豪、大雨特報，其中5縣市有大雷雨發生。

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中央氣象署在下午4點再度擴大大雨特報範圍，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（4日）南投縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，臺北至新竹、南投、雲林以南地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報：南投縣、高雄市山區；大雨特報：台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區。

同時雙北、新竹、南投、宜蘭等7縣市留意大雷雨，提醒當地民眾有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊，持續時間到下午5點02分。雙北、新竹也發布災防告警，北港、雙溪，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

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