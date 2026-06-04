國人赴中失聯、遭關押累計361人 官員：未通報黑數更多

陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達361人。（圖擷取自陸委會臉書）

陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達361人。知情官員表示，5月有3名一貫道道親赴中被限制人身自由和拘禁，實際還有更多未通報的黑數。

中共近年持續增修國安法令，2024年6月發布「懲獨22條意見」，加以中共司法程序的不透明，以及膨脹國安定義及擴張司法管轄範圍，嚴重威脅國人赴中港澳人身安全，每月均有國人赴中失聯、遭留置盤查、被限制人身自由。

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據陸委會接獲陳情案件，自2025年1月至今年5月31日止，國人赴中失聯、遭留置盤查、關押合計361人。其中，失聯為141人、遭留置盤查29人、限制人身自由191人。

官員受訪表示，這些是有報給台灣政府知道的，實際還有更多未通報的黑數，5月又有3名一貫道道親赴中被限制人身自由和拘禁。

針對又有台灣一貫道在中國被捕，這些人執意赴中傳教？官員說，過去一貫道在台灣傳教，就被國民黨政府打壓過，政府打壓對他們來說是一種是試練，而且一貫道信徒真的比較有傳教的熱忱，所以即便先前有一貫道道親未被中共釋放，還是有人要去中國傳教，這次也因傳教被中共逮捕。

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