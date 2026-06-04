為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國人赴中失聯、遭關押累計361人 官員：未通報黑數更多

    2026/06/04 14:41 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達361人。（圖擷取自陸委會臉書）

    陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達361人。（圖擷取自陸委會臉書）

    陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達361人。知情官員表示，5月有3名一貫道道親赴中被限制人身自由和拘禁，實際還有更多未通報的黑數。

    中共近年持續增修國安法令，2024年6月發布「懲獨22條意見」，加以中共司法程序的不透明，以及膨脹國安定義及擴張司法管轄範圍，嚴重威脅國人赴中港澳人身安全，每月均有國人赴中失聯、遭留置盤查、被限制人身自由。

    據陸委會接獲陳情案件，自2025年1月至今年5月31日止，國人赴中失聯、遭留置盤查、關押合計361人。其中，失聯為141人、遭留置盤查29人、限制人身自由191人。

    官員受訪表示，這些是有報給台灣政府知道的，實際還有更多未通報的黑數，5月又有3名一貫道道親赴中被限制人身自由和拘禁。

    針對又有台灣一貫道在中國被捕，這些人執意赴中傳教？官員說，過去一貫道在台灣傳教，就被國民黨政府打壓過，政府打壓對他們來說是一種是試練，而且一貫道信徒真的比較有傳教的熱忱，所以即便先前有一貫道道親未被中共釋放，還是有人要去中國傳教，這次也因傳教被中共逮捕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播