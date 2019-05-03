中國集結各宗教領袖 強逼為「黨革命英雄」掃墓

2019-05-03 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教力道日益嚴厲，達文革以來新高峰，當局不僅嚴禁各宗教傳統慶典，更在上個月清明節前後集結各宗教領袖，強逼其參加緬懷革命先烈的祭掃活動，此舉被諷作「赤色清明」。

長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌刊文指出，今年4月4日正值清明節前夕，中國洛陽市政府命令當地基督教、天主教、道教、佛教及伊斯蘭教領袖等宗教界代表人士前往烈士陵園，強迫參加名為「主題黨日：緬懷革命先烈傳承紅色基因」的祭掃活動。

一名被迫參加該活動的牧師表示，過去清明節並無此等安排，且多數信眾與神職人員均不願參加清明節活動，但迫於當局壓力，一干人等不敢反抗，最終只得照辦。

報導指出，北京當局戮力宣傳、推廣傳統節日與文化，以宣揚中國傳統價值觀，與此形成鮮明對比的是中國對各宗教節日的打壓與限制。文章分析，中國政府在清明節大規模推動「紅色祭掃」活動，組織學生、政府人員甚至是宗教領袖集體掃墓，目的在讓民眾不忘「黨恩」。

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