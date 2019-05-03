中國霸道迫害宗教！ 山東第一觀音像遭整容成孔子

2019-05-03 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨政府主張無神論，持續迫害宗教信仰自由，先前炸毀全球最高的「滴水觀音」像，最近將「山東第一觀音」聖泉觀音整容成儒家孔子像，原本白色的觀音像現在已經面目全非，變成一座黑漆漆的孔子像。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，事件發生在山東平度市開發區城東埠村的聖水池民俗文化園，2011年耗資200多萬元人民幣（約新台幣917萬元）雕刻這尊高21公尺的大理石聖泉觀音像，此觀音像被稱為「山東第一觀音」，村民及遊客經常來此燒香祈福。

報導提到，2018年秋天，中國政府下令，不允許傳播封建迷信，信佛、拜觀音都是不被允許的，所以聖泉觀音像必須被拆除，但村民不捨銷毀觀音像，所以有人發想出「奇招」，將觀音像加以「整容」，保留觀音身但換上孔子的頭，「聖泉觀音」4個字和觀音底座的蓮花都被打磨掉，觀音左手上的玉淨瓶改成了竹簡，整個雕像的顏色也由原來的白色換成了古銅色，理由是孔子屬於中國傳統文化的聖人，紀念孔聖人就不是「迷信」。

許多村民看到荒唐的合體像憤恨不已，有人說，現在像回到毛澤東時代，不讓人信神、信佛，只許人信共產黨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/