中國強拆清真寺 民眾控訴：像日本鬼子進村

2019-04-14 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府迫害宗教力道持續升高，近期頻傳有西方或是宗教元素的建築物「被」消失或改造，其中也包含一座在甘肅省臨夏市剛建成不久的清真寺，針對當局強拆，目擊者控訴當局的行為猶如「日本鬼子（二戰日軍）進村」，當地的官員在被問題此事時，僅一再回答不知道。

甘肅省臨夏市一座剛建完不到1個月的折橋尕莊清真寺，於11日時遭當地政府暴力拆除。據《自由亞洲電台》（RFA）報導，當時現場有多名目擊者拍下強拆過程的畫面，並有許多穆斯林在場呼叫，其中一名拍攝者控訴當局的行為猶如「日本鬼子（二戰日軍）進村」，並指「大家看一看，直接進來，就像日本鬼子進村。當年日本鬼子進村也只是這樣，你們更何況是共產黨的官員。大家看一看，現在要拆（清真寺），大型吊車都開進來了，人又多，不知道要砸死多少人。你們（指強拆人員）究竟誰是領導？」

據目擊者描述，強拆前政府事先並未通知或和穆斯林協商。有匿名人士更指出，12日時當局還要求一名宗教領袖向穆斯林宣告，別再轉發相關影像，且前一天進行拍攝及轉發影像的多位穆斯林均遭警方刑事拘留。

針對這起強拆，折橋鎮政府的一位馬鎮長在被媒體詢問到，為何強拆該座清真寺時，僅一再簡短回應「不知道」。

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