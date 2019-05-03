金正男暗殺案無解？第2名女嫌今獲釋

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭暗殺，原本涉有重嫌的越南籍女嫌段氏香（Doan Thi Huong）今（3日）上午獲釋。（美聯社）

2019-05-03 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男，2017年在馬來西亞吉隆坡機場疑似遭到暗殺，當局逮捕涉有重嫌的2名女子，但印尼籍女嫌艾莎（Siti Aisyah）已在3月釋放，越南籍女嫌段氏香（Doan Thi Huong）則在今（3日）上午獲釋。

據《BBC》報導，段氏香和艾莎被指控在機場將VX神經毒劑塗抹在金正男身上，但雙雙否認犯下謀殺案，並供稱當時都以為是要拍攝電視惡作劇節目，2女也一再表示，她們是北韓陰謀下的無辜受害者。

回顧案發經過，金正男於2017年2月13日正在吉隆坡機場準備飛往澳門時，監視器錄像顯示段氏香和艾莎走近金正男，其中1人將手放在他的臉上，接著2女都離開現場，金正男隨即倒地不起，送醫急救無效後發現他被抹了VX神經毒劑。

北韓雖否認參與暗殺事件，但在案發當天有疑似是北韓人的4名男子從馬來西亞離開，他們也被指控涉案，國際刑警組織對此發布了紅色通緝令，但到現在仍然半個人都沒抓到。

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