涉暗殺金正男 為撤謀殺罪...越女認較輕罪名有望下月獲釋

2019-04-01 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領袖金正恩同父異母的兄長金正男於2年前在吉隆坡機場遭2人女子毒殺，日前1名印尼籍女子已被釋放，另名越南籍女子今採「認罪協商」，承認較輕的傷害罪，下個月極可能獲釋。

綜合外媒報導，印尼籍女子艾夏（Siti Aishah）與越南籍女性段氏香（Doan Thi Huong）在2017年2月13日因涉嫌暗殺金正男遭到逮捕，雖2人表示是被間諜所欺騙，誤以為正在參與實境秀節目，才會在金正男臉上塗抹液體，並不知液體為「VX神經毒劑」，更否認謀殺金正男，上月艾夏突然獲釋，而段氏香今為換取檢方撤銷謀殺罪，承認罪刑較輕微的傷害罪。

《衛報》報導，馬來西亞檢察官依斯干達（Iskandar Ahmad）向段氏香提議認罪協商後，段氏香承認「以危險工具導致傷害」的較輕罪名，逃過謀殺罪的死刑，不過此罪名最高仍可判刑10年，或處以罰金或鞭刑，但段氏香的律師巴席爾（Salim Bashir）則表示，最快下個月，段氏香極有可能無罪獲釋。

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