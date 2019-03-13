涉嫌暗殺金正男卻被釋放 印尼女出面說話了！

2019-03-13 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕印尼籍女子艾夏（Siti Aishah）與越南籍女性段氏香（Doan Thi Huong），2年前涉嫌在吉隆坡機場毒殺北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男，雙雙被捕面臨死刑，孰料馬來西亞近日突然釋放艾夏，她重獲自由後也首度出面受訪。

據《BBC》報導，艾夏表示，她從未想過自己會深陷此案，在獄中她一度懷疑這就是自己人生的終點。突然獲釋後，艾夏坦言自己感到很震驚但也很高興。

艾夏強調，她絕對沒有參與金正恩的謀殺案。她的同案被告越南人段氏香也否認暗殺，兩人自始自終都供稱她們以為那是電視惡作劇節目的橋段。艾夏被問到是如何被偽裝成節目製作人的男性招攬時，拒絕回答細節。

艾夏透露，在獄中她有時會看到段氏香，但兩人從未討論過這起殺人案。艾夏說，大約每星期她們有一次機會可以走出牢房到大院放風，她碰到段氏香就會打個招呼，說些「妳好嗎？」之類的話。

艾夏目前並非是被無罪釋放，如果最後罪名仍然成立，她可能面臨死刑。艾夏現在已回到印尼，並且沒有再度回到馬來西亞的計畫，她希望段氏香也能趕快被釋放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/