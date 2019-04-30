拜登被打臉？ 美國評論家：選總統先承認中國給你的好處

2019-04-30 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕拜登（Joe Biden）日前宣布將競爭2020總統黨內初選，成為民主黨呼聲最高的人選之一，但對女性性騷擾以及收受中國獻金等負面消息也隨之傳開。福斯電視主持人希爾頓就諷刺拜登應該要稱做「喬‧中國」。

綜合媒體報導，美國76歲的前副總統喬‧拜登（Joe Biden）上星期宣布角逐明年總統大選的黨內初選，成為川普的競敵，他不只批評川普濫用職權，破壞美國政治體制，還誇下海口，聲稱自己是唯一可以把川普拉下台的人。

拜登年僅29歲時就已當選美國參議員，一路到歐巴馬時期當上副總統。有人諷刺，拜登的政治經驗豐富，性騷擾女性的事件也很「老道」。拜登曾被多名女子指控有「令人感到不舒適」的舉動，甚至曾經正面環抱希拉蕊數十秒不放。

《福斯新聞》主持人史提夫‧希爾頓（Steve Hilton）表示，拜登30年來募到的政治獻金高達美金2900萬元（約新台幣8.7億元），其中不少好處來自中國。包括從2011年開始拜登的次子杭特領導的「桑頓集團」多次被爆料與公司資金來源不明，有來自烏克蘭的美金310萬元（約新台幣9579萬元）、來自神秘公司的美金120萬元（約新台幣3708萬元）、以及來自中國「盛洋投資」（Gemini Investments）洽談高達數十億元美金的協議等。

希爾頓表示，根據拜登在國會的紀錄，勞動人民與提供政治獻金的富商之間，他選擇了富商；根據拜登在白宮的行止，在勞動人民與中國之間，他選擇了中國，因此，希爾頓戲稱，拜登應該叫做「喬‧中國」。

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