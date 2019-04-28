美參議員昆斯：將建議拜登多走訪東亞

2019-04-28 19:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）及何珊（Maggie Hassan, D-NH）正訪問台灣。昆斯與甫宣布角逐總統的美國民主黨籍前副總統拜登熟識，昆斯今天受訪時說，拜登曾訪問台灣，也了解親自交流、當地參訪的價值，他會建議拜登多到東亞區域走訪。

美國聯邦參議院外交委員會成員昆斯及何珊率團訪問東亞，在結束東京、首爾、北京與杭州的訪問後，於4月27日至29日最後一站訪問台灣。

昆斯及何珊今天下午在外交部召開記者會，表明來訪目的在於重申台美恆久夥伴關係，是根據美國的「一中政策」與「台灣關係法」，盼持續深化兩邊關係。昆斯強調，此行無意製造政治新聞、改變台海現狀或鼓勵台獨等政治主張，而是重申台美關係重要性和參訪AIT新館。

昆斯與正角逐美國民主黨總統提名的拜登熟識，媒體問及關於台灣，他會給拜登哪些方面的建議？昆斯回應說，拜登資歷非常深厚，曾任參議員超過30年和8年副總統，也曾訪問台灣，認識許多台灣朋友，包括政商各界領袖。

昆斯說，拜登也認識許多各國領導人，他非常知道和各國朋友直接面對面交流、聽聽想法、到當地參訪的價值何在，他會建議拜登多多到東亞區域走訪。

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