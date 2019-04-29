美媒︰對中強硬 才能入主白宮

2019-04-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿七日報導，為了打擊二○二○年美國總統大選的潛在對手，尋求連任的共和黨總統川普與民主黨內呼聲最高的候選人、前副總統拜登之間火花四射，年逾七旬的兩人先是互比誰比較年輕，又針對誰和中國國家主席習近平比較麻吉對嗆。不過，無論是誰代表民主黨問鼎總統寶座，勢將提出強硬的中國政策，才有機會從川普手中奪回白宮。

川普率先挑起戰火，他廿六日批評前一天宣布投入大選的拜登，認為「愛睏喬」（Sleepy Joe，川普替拜登取的綽號，喬是拜登的名字，愛睏則是諷刺拜登為人呆板到令人昏昏欲睡）真的讓人很沒勁，根本沒辦法和習近平打交道。但川普顯然沒搞清楚拜登不但認識習近平，而且時間比川普更早︱拜登在擔任前總統歐巴馬的副手時，專門負責與時任中國國家副主席的習近平接觸。

習近平曾在拜登訪問中國時，陪同他走訪各地，還一起在華府共進午餐，因此拜登馬上回敬川普，聲稱他與習近平共處的時光，不比其他人來得少。習近平在二○一二年訪美時，曾重返他在一九八五年以農業官員身分造訪過的愛荷華州；拜登當時因另有要務而未能隨行。兩人三年後在國務院的一場招待會上再見時，習已貴為國家主席，因此拜登打趣說，「我沒去（愛荷華州），（所以）我還是副總統。」愛州是民主、共和兩黨總統大選黨內初選首站，拜登沒去愛州的發言，似乎帶有弦外之音。

但若論私交，曾與習近平大聊強人特質的川普，或許真的更勝一籌。川普今年稍早曾爆料，他在二○一七年訪問中國時，曾稱習是「帝王」，習雖予以反駁，但似乎並未生氣，川普因此認為習喜歡這個說法，得意表示「我與他（習近平）相處得很好」。

中國議題向來不會在美國大選中缺席，川普雖自稱與習近平交好，卻仍在貿易問題上對中宣戰；倘若雙方最後順利簽署協議，川普勢必將其標榜為政治資本，大肆吹噓自己在駕馭美中關係上，比任何候選人都吃得開。因此，不論是誰代表民主黨出馬，勢必得提出強硬的中國政策，才有可能奪回白宮。

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